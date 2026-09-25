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Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale

Meta Platformsi aktsia tegi tänu uue tehisintellektimudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas Muse’i edu muutis investorite suhtumist Meta tehisintellekti kulutustesse ja miks nähakse aktsias veel tõusuruumi;
  • mida ütlesid Mark Zuckerbergi seniste riskantsete panuste kohta analüütikud Justin Patterson ja Daniel Newman.
Rekordite lähedal kauplev Meta näitab, et Mark Zuckerbergi julged investeeringud tehisintellekti hakkavad viimaks vilja kandma.
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