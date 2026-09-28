Tagasi ST Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?

21.–22. aprillil 2027 Tallinnas toimuv Tallinnas toimuv Business Arena Baltics toob ühte ruumi kinnisvaraarendajad ja investorid, linnade esindajad, arhitektid, ehitusettevõtted ning pangandus- ja õigusvaldkonna eksperdid, kelle kohtumistest ja ideedest saaksid sündida järgmised investeeringud, koostööprojektid ja ideed. Rahvusvahelisele foorumile oodatakse teiste seas ka linnade ja omavalitsuste esindajaid.

Heast projektist üksi ei piisa

Mida võiks üks Eesti linn või vald sündmuselt saada?

Eelkõige on tegu hea võimalusega oma piirkond ja sealsed arenguvõimalused nähtavaks teha neile, kelleni igapäevatöös ei pruugi olla lihtne jõuda. Omavalitsusel on võimalik tutvustada oma arenguplaani või konkreetset projekti, otsida investorit või arenduspartnerit. Samuti on tegu hea võimalusega vahetada kogemusi teiste Baltikumi linnadega, luua kontakte rahvusvaheliste kinnisvara- ja finantssektori otsustajatega.

“Tähelepanu võib vajada uus ettevõtlusala, elamupiirkond või transpordisõlm, suurem linnaruumi muutus või hoopis idee, mille elluviimiseks otsitakse erasektorist partnerit,” ütleb Business Arena Baltics eestvedaja Eliise Nikopensius ning lisab, et just sellepärast on tähtis, et piirkonna info jõuaks inimesteni, kes otsivad Baltikumis investeerimis- ja koostöövõimalusi.

21.–22. aprillil 2027 Tallinnas Kultuurikatlas. Lisainfo programmi, osalemisvõimaluste ja registreerimise kohta leiab Business Arena Baltics toimubTallinnas Kultuurikatlas. Lisainfo programmi, osalemisvõimaluste ja registreerimise kohta leiab Business Arena Baltics i kodulehelt.

Linn ise saab olla konverentsisaal

Varasemad Business Arena Baltics i sündmused näitavad, et linnade ja arendusprojektide tutvustamine ei pea piirduma slaidide näitamisega konverentsilaval.

Nii näiteks on sündmuse raames varasemalt külastatud Linnahalli, kus Tallinna linn osalejatele hoone ja selle mereäärse asukoha arenduspotentsiaali tutvustas.

Osalejad on viidud ka Tallinna Vanasadamasse, kus Tallinna Sadam tutvustas sadamaala pikaajalisi arendusplaane ja võimalusi. Eraldi investorituur on tutvustanud ka Talsinki ja Rotermanni piirkonna arendusvisiooni.

Midagi enamat, kui lihtsalt “istu ja kuula” konverents

Business Arena Balticsi korraldajad kirjeldavad üritust pigem kohtumispaiga kui konverentsina.

Programm on teadlikult üles ehitatud nii, et eri lavadel toimuvad sessioonid osaliselt paralleelselt ning osalejad saavad päeva jooksul liikuda arutelude ja kohtumiste vahel.

“Kogu päeva ei pea veetma konverentsitoolil. Kui mõne arutelu ajal tekib võimalus kohtuda potentsiaalse investori, arendaja või teise linna esindajaga, saab eelistada kohtumist, sest arutelusid on hiljem võimalik järele vaadata,” Eliise Nikopensius.

Võrgustumisele on 2027. aasta sündmusel pandud eraldi rõhk. Toimuvad kutsetega Urban Development Lunch ehk linnade arengule keskenduv lõuna ning Investment Lunch, mille eesmärk on viia omavahel kokku rahvusvahelised investorid ja võtmeisikud.