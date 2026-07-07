TextMagic kaotas kliente, aga suurendas müüki

Uuel nädalal on tähelepanu keskmes Balti börsid, sest mitu kodumaist ettevõtet asuvad jagama lõppenud poolaasta majandustulemusi või müügi- ja tegevusmahte. Lisaks ootavad investorid Eesti inflatsiooninäitajaid ja USA tööturu värskeid andmeid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.