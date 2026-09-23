Baltic Core Property Fund koondab kohaliku kapitali 400 miljoni eurose kinnisvaraportfelli loomiseks

„Suurtel Leedu investoritel on juba piisavalt kapitali, et konkureerida võrdsetel tingimustel suurte rahvusvaheliste fondidega, nagu oleme näinud viimastel nädalatel. Kuid nad pole ainsad, kellel on investeerimiseks sobivat kapitali: märkimisväärne osa sellest on jaotatud väiksemate investorite vahel, kelle jaoks on seni olnud keeruline ligi pääseda institutsionaalse kvaliteediga ärikinnisvarale. Baltic Core Property Fund võimaldab seda kapitali koondada ja erineva suurusega investoritel osaleda samas varaklassis,“ ütleb Žemaitis.

Kohaliku kapitali eeliseks on investeerimishorisont

Baltic Core Property Fundi juhi sõnul ei ole kohalik kapital rahvusvahelisest kapitalist kannatlikum ega parem. Selle eelis tekib siis, kui investor tunneb turgu hästi, oskab täpsemalt hinnata konkreetset asukohta, üürnike nõudlust ja pikaajalist linna arengut ning investori otsuseid ei dikteeri vajadus lahkuda piirkonnast teatud aja möödudes. Rahvusvaheline fond saab hästi toimiva hoone müüa põhjustel, mis ei ole seotud vara endaga: pärast fondi tegutsemisperioodi lõppu, muutes geograafiat, vähendades teatud piirkonna osakaalu või tagastades kapitali investoritele.

„Investeerimine ärikinnisvarasse ei ole lihtsalt ostu-müügitehing, nagu võib tunduda esmapilgul. Suurem osa tööst tehakse ära selle kahe hetke vahel: hallates üürnike suhteid, pikendades lepinguid, säilitades hoone konkurentsivõimet ja investeerides kvaliteeti. Pikem investeerimishorisont võimaldab teha otsuseid vara toimivuse põhjal ja saavutada võimalikult suurt tootlust,“ ütleb Žemaitis.

Baltic Core Property Fund on tähtajatu fond, mille osakud noteeritakse Nasdaq Vilniuse börsil. Börsil noteerimine annab investoritele võimaluse oma osakud võõrandada ilma, et fond peaks müüma pikaajalisi investeeringuid. Fondi strateegia põhineb pikaajalisel kinnisvarahaldusel. Fond hakkab investeerima strateegilistes asukohtades asuvatesse tegutsevatesse, tulu teenivatesse A-klassi äri- ja segakasutusega kinnisvaraobjektidesse.

Esimene kavandatav investeering – Artery

Fondi esimene planeeritud investeering on A-klassi ärikeskus Artery, mis asub Vilniuse kesklinna äripiirkonnas. 98% hoonest on välja üüritud ning kõik lepingud on vähemalt viieaastased.

Üürnike hulka kuuluvad Visma Tech, Johnson Matthey Global Business Services Center, Citadele ja Urbo pangad. Arteryl on BREEAM Outstanding jätkusuutlikkuse sertifikaat ja hoone vastab A+ energiatõhususe klassile. Selle planeeritud omandamise tootlus on umbes 6%.

Teine fondile huvipakkuv Vilniuse ärikeskus on K29, mille 100% pinnast on välja üüritud. Selle planeeritud omandamise tootlus on umbes 7%. Mõlemad hooned genereerivad üüritulu. Nende väärtuse määravad sõltumatud kinnisvarahindajad.

Lõplik otsus iga omandamise kohta tehakse pärast hinna, üürivoogude, rahastamistingimuste, põhjaliku kontrolli tulemuste ja tehingust fondile saadava kasu hindamist. Fond ei ole kohustatud objekte omandama, kui lõplikud tingimused ei vasta tema huvidele.