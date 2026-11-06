LHV Pangast sai LHV Bank

Mõne Tallinna börsifirma juhatuse kasumiootusi saab investor kontrollida aastaid ette, teise puhul jääb isegi lõppenud aasta finantsplaan üksnes ettevõtte enda teada. Mitmete varasematest prognoosidest leiab nii täidetud eesmärke kui ka ootusi, mida on tulnud märgatavalt kärpida.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.