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LHV Pangast sai LHV Bank

LHV Groupi tütarettevõte LHV Pank kannab reedest nime LHV Bank AS. Nimemuutusega valmistub pank laienema välisturgudele.
Panga sõnul klientide jaoks midagi ei muutu: senised lepingud, kontonumbrid ja pangakaardid jäävad kehtima ning pank jätkab tööd tavapäraselt.
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