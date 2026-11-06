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Raivo Hein ja Rahakratt kaotasid kvantaktsiatega palju raha, kuid Hein ostab juurde

Eelmise aasta sügisel kallinesid kvantaktsiad sellise hooga, et Rahakratt jõudis neid ühe kuu jooksul nii osta kui ka osa suure kasumiga müüa ning Raivo Hein otsustas seevastu kõik aktsiad alles hoida. Nüüd on tuntumate kvantettevõtete aktsiahinnad tippudest 65–81% allpool ning mõlemad investorid kahjumis.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks Raivo Hein ostab kvantaktsiaid juurde ka siis, kui tema positsioon on sügavas kahjumis;
  • millist kolmest kvantaktsiast eelistab Vaido Veek praegu uue positsiooni avamiseks ja miks Rahakratt veel ootab.
Finfluencer ja investor Rahakratt tunnistas, et suutis eelmise aasta lõpus realiseerida osa kvantaktsiate kallinemisega tulnud kasumist, kuid on pärast suurt langust kokkuvõttes siiski miinuses.
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