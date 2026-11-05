Yooki juht Katre Kõvask lahkub ametist

“Kaks aastat tagasi oli minu esimene tööülesanne osta endale kontoritool, sest keegi ei olnud selle pealegi tulnud, et inimene võiks tahta istuda,” muigas kaerajoogitootja Yooki juht Katre Kõvask, meenutades teisipäevasel investor Toomase investeerimisklubi üritusel ettevõtte algusaega.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.