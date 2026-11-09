Tesla lõpetab Cybertrucki tootmise, osa ostjaid jääb autota

Kuidas säästa mõne minutiga kümneid või isegi sadu eurosid ning kas rikkaks saamiseks peab loobuma kõigest, mis elus rõõmu pakub, mõtiskles “Äripäeva raamatuklubi“ saates Tõnis Mänd. Küsis Merian Tiirats.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi ümber puhkenud luureskandaal tekitab Wall Streetil küsimusi ettevõtte tuleviku kohta. Analüütikute hinnangul on Huangi lahkumine vähetõenäoline, kuid juhtum võib kahjustada tema usaldusväärsust ja suurendada regulatiivseid riske.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.