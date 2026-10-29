Arco Vara juht: aktsionäridel pole uuel aastal paremaid tulemusi oodata
Arco Vara tulemuste märgatavat paranemist ei maksa aktsionäridel oodata enne 2028. aasta teist poolt, sest järgmisel aastal jõuab müügitulusse vaid umbes 45 korterit, ütles Arco Vara juht Kert Keskpaik.
Liveni 59 miljoni euro suurune tänavune müügitulu eesmärk on ettevõtte teatel oktoobri lõpuks täidetud või lepingutega kaetud, kuid eesmärgini jõudmine sõltub aasta lõppu kavandatud kodude õigeaegsest valmimisest ja üleandmisest.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.