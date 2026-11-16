FT: Brüssel teeb ettepaneku võtta Ukraina rahastamiseks 45 miljardit eurot laenu

Venemaa nõuab Soomelt NATOst lahkumist, Baltikumilt aga NATO baaside “keelamist”, vahendas Soome YLE Saksa ajalehte Bild. Ettepaneku kohaselt jääksid Venemaa kätte kõik praegu okupeeritud Ukraina alad ja ta saaks kogu Donbassi piirkonna.
Sisuturundussaates on külas raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts. Teemaks on muudatused, mis ettevõtjaid ees ootavad. Palkade deklareerimisel on üleminek andmepõhisele deklareerimisele juba käimas. Käibe deklareerimisel tuleb sama muudatus Lepvaltsi sõnul tõenäoliselt järgmise aasta 1. aprillist. Lisaks liidetakse ühendusesisese käibe aruanne (VD-vorm) käibedeklaratsiooniga.