Bolti kaasasutaja Martin Villig leiab, et heategevus võiks muutuda sama loomulikuks kui investeerimine. Äripäeva raadio saates „Edukas Eesti 2027-2031“ arutati, miks eestlased oma annetustest rääkida ei julge, kuidas panna jõukus ühiskonna heaks tööle ning milliseid muudatusi võiks riik annetamise soodustamiseks teha.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Martin Villig poole sissetuleku annetamist viisiks hoida Eesti turvalise ja sidusa ühiskonnana;
- milliseid maksu- ja rahastusmuudatusi pakuvad Villig, Pirkko Valge ja Birgit Linnamäe välja, et annetamine Eestis kiiremini kasvaks.