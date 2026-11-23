Kui varem ütles USA rahandusminister Scott Bessent, et Nvidia peaks otsima uue tegevjuhi väljaspool ettevõtet, siis nüüd vihjab ta, et skandaali sattunud ja tagasi astunud Jensen Huang võiks selle kirjeldusega sobida.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline roll võib Jensen Huangi võimalikul naasmisel olla USA ja Hiina kiibisõjas ning miks peab Donald Trump seda strateegiliselt tähtsaks;
- mida tahab Scott Bessent Nvidia juhtkonnalt ja juhatuselt kiiresti teada saada ning kuidas võib skandaal mõjutada ettevõtte järgmisi otsuseid.