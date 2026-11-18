Nvidia oodatust tugevamad kvartalitulemused on muutnud järsult odavnenud aktsia Eesti finantsekspertide silmis atraktiivseks, kuid Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni ja SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur hoiatavad, et ettevõtte väljavaateid varjutavad endiselt tõsised riskid.