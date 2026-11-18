Lääne mõttelaadile meeldivad lood kaunitest naistest ja mõjuvõimsatest meestest, kuid Jensen Huangi afäär räägib rohkem võimuvõitlusest USA administratsiooni sees, kirjutab mõttekoja Timbro tegevjuht ja Rootsi majanduslehe Dagens Industri (DI) kolumnist Peter Magnus Nilsson algselt DI-s ilmunud artiklis.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas seob Peter Magnus Nilsson Jensen Huangi ümber puhkenud afääri USA administratsiooni sisese võimuvõitluse ja Hiina-tehnoloogia piirangutega;
- millist rolli mängib Alice Huang Kagu-Aasia andmekeskuste äris ning miks võib see saada otsustavaks Nvidia ja Washingtoni vastasseisus.