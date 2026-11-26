Reitinguagentuur S&P Global Ratings kaalub kiibitootja Nvidia krediidireitingu langetamist, sest ettevõtte tegevjuhi Jensen Huangi skandaalne lahkumine ja kiire naasmine on tekitanud kahtlusi ettevõtte juhtimise kvaliteedis, vahendab Bloomberg.
Tehisintellektiga seotud hirmud on toonud investorid tagasi kindlustusaktsiate juurde. Põhjamaade börsidelt leiab kolm väikese äririski, korraliku dividenditootluse ja mõistliku hinnatasemega aktsiat, millest ühel on teiste ees eelis, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.
Arvutihiiust tehisintellektiserverite tootjaks kasvanud Dell Technologies avaldas teisipäeva hilisõhtul ootusi ületavad majandustulemused ja kergitas taas prognoose, ent aktsia jätkas kolmapäevasel kauplemispäeval langust.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.