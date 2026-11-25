Wall Street suutis kolmapäeval suure osa päevasisesest järsust langusest tagasi teha, hoolimata sellest, et kiibisektorit tabas müügilaine, USA valitsus avalikustas uued 20protsendilised tollimaksud ning värsked inflatsiooniandmed valmistasid pettumuse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei suutnud Jensen Huangi naasmine investorite kahtlusi kiibisektori ja tehisintellekti aktsiate suhtes hajutada;
- kuidas võivad Donald Trumpi administratsiooni uued tollimaksud ja oodatust kiirem alusinflatsioon mõjutada Wall Streeti järgmisi samme.