Kui teised kihutavad tehisintellekti rongile, otsib fondijuht Arko Kadajane raha teenimise võimalusi sealt, kus investorite usk on kõikuma löönud. Portugali päikese all on ta õppinud ka seda, et iga asi ei pea juhtuma kiiresti.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millistest investorite põlatud sektoritest otsib Arko Kadajane praegu võimalusi ja miks peab ta AId investeeringuna mulliks;

kuidas on Jaan Tallinna riskijulgus, ASI konservatiivne strateegia ja Portugali eluviis kujundanud Kadajase investeerimisotsuseid.