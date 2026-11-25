Kes reedel Nvidia aktsia aasta põhja lähedal maha müüs, jäi esmaspäeval ilma tõusust, millest võib saada börsiajaloo suurim. Investorite närvid pannakse lähinädalatel veel kõvasti proovile, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kui sa oled aktsiat aastaid jälginud, investeerimisteesi läbi mõelnud ja siis hirmust ikkagi ostmata jätnud, tuletab iga uus hinnatipp meelde, et süüdlane vaatab peeglist vastu, kirjutab Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.