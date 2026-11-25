Elon Muski juhitud Tesla ja SpaceXi aktsiad said kolmapäevases laiapõhjalises turulanguses valusalt pihta, kuna investorite seas süveneb vastuseis kahe ettevõtte võimalikule ühinemisele ning Euroopa Liit lükkas taas edasi otsuse Tesla juhiabisüsteemi lubamise kohta. Kauplemispäeva edenedes pööras SpaceX aga USA sideameti ajaloolise loa toel tõusule.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks tekitab Tesla ja SpaceXi võimalik ühinemine investorites nii palju kõhklusi ning mida Gary Black selle mõju kohta aktsionäridele ütles;
- kuidas mõjutas ELi uus edasilükkamine Tesla juhiabisüsteemi plaane Euroopas ja miks peab Elon Musk seda otsust ettevõtte jaoks kriitiliseks.