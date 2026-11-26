ST Sisuturundus

Tehisintellektist räägitakse sageli kui tehnoloogiast, mis aitab ettevõtetel kiiremini töötada, kulusid vähendada ja konkurentidest ette jõuda. Kõik see on oluline, kuid ainult kiirusele ja kulude kokkuhoiule keskendudes võib suurem võimalus jääda märkamata. Kui üks ettevõte kasutab AId e-kirjade kiiremaks kirjutamiseks, teine aga mõtleb selle abil ümber kogu oma töökorralduse, võivad nende tulemused olla üsna erinevad, kirjutab Telia Eesti analüütika, AI ja infovarade juht Erki Pogoretski.