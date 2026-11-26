Kui islandlased õppisid ühest tursast rohkem väärtust looma, siis Eesti võimalus on õppida väärtust looma ka neist kalaliikidest, millele seni pole arvestatavat turgu olnud – näiteks säinast ja latikast, kirjutab mereteadlane ja rannakalur Indrek Adler (Parempoolsed).
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- kuidas saaks Indrek Adleri hinnangul säinast, latikast ja teistest seni väheväärtuslikest liikidest kasvatada Eesti rannakalanduse uut tuluallikat;
- millised kitsaskohad takistavad praegu väheväärtusliku kala väärindamist ja mida oleks vaja muuta, et kaluri sissetulek ei sõltuks vaid püütud tonnidest.