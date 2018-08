Praktika ja praktikandid – tüütu kohustus või põnev väljakutse?

Praktika on kolme osapoole ühine teekond, mille õnnestumises on tähtis roll nii ettevõttel, praktikandil kui ka koolil. Kui huvitatud on praktikantide kaasamisest ettevõtjad, mis on tänase praktikasüsteemi plussid ja miinused ning mida tähendab praktika noorte jaoks, uurisime Eesti Tööandjate Keskliidu juhatajalt Toomas Tamsarilt, Eesti Energia personalidirektorilt Tiina Druilt ja praegu Ericssonis praktikal olevalt Eerik Martmalt.

Toomas Tamsar nendib, et kohe kindlasti ei saa tänapäeval väita, et praktika on noorte jaoks pelgalt tüütu kohustus. „Eelmisel aastal korraldasime 500 noore seas küsitluse, millest selgus, et 90% noortest peab praktikat oluliseks ja nad ootavad praktilise töö osakaalu suurendamist õppetöös. Nad mõistavad, et praktika annab võimaluse lihvida koolis kogutud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas. Kuigi on endiselt õppureid, kes soovivad praktika kaudu endale vaid õppekavasse linnukese kirja saada, siis üha enam kuuleme positiivseid lugusid aktiivsetest ja kohusetundlikest praktikantidest.”

Ettevõtted värbavad praktikante eelkõige soovides leida võimalikke tulevasi töötajaid. Tamsari sõnul selgub praktika käigus kiiresti, missugused on noorte teadmised ning, mis veelgi olulisem, kas neil on töötahet ja pealehakkamist. „Eesti ettevõtted on üldjoontes väga avatud nii kutse- kui üliõpilastest praktikantidele. Meie küsitlused on näidanud, et sajast ettevõttest 80 on valmis enda juurde praktikante võtma. Seejuures on aasta-aastalt kasvanud huvi välistudengitest praktikantide vastu – neid on valmis praktikale võtma ligi kolmandik ettevõtjatest.”

Ta lisab, et praktikakohtade loomist ei takista tööandjate huvi puudumine, vaid pigem saavad saatuslikuks praktilised probleemid nagu juhendajate suur töökoormus või siis praktikaga kaasnevad lisakulud. „Näiteks parima praktikakoha konkursi silmapaistvatest ettevõtetest on näha, et juhendajad on motiveeritud ja soovivad ise panustada noorte koolitamisse. Üks pool on kindlasti see, et praktikat juhendades on võimalus saada aimu uutest lähenemistest ja suundadest – juhendaja areneb samuti. Küll aga on praktikandi koolitamine eraldi töökohustus ja nõuab palju aega. Seega on oluline, et tööandja väärtustaks juhendaja ajalist panust ja tunnustaks juhendajaid tehtava töö eest.”

Praktika on sageli noore esimene tõsine kokkupuude õpitava erialaga. Sellega loob ettevõte esimesed emotsioonid ja reaalse kogemuse ning noor saab kinnitust, kas õpitav eriala üldse sobib talle. Praktikale minekuks on üldiselt õppekavas kindlaks määratud teatud periood, mis sõltuvalt erialast langeb enamasti teisele õppeaastale. Tamsari sõnul on peamine, et õpilane ise tunneks piisavat valmisolekut ja omaks juba teatavat teoreetilist baasi. Töökohas sulandumiseks ja tööandjale väärtusliku töö tegemiseks võiks noor praktikal olla pikemalt kui pelgalt mõni nädal.