Rootsi juhtide kogemus: Eesti juhtidel on kiirust, rootslastel usaldust

Veerand sajandit Rootsi tippjuhte ühendava võrgustiku Dagens Industri Close eestvedaja Niklas Grewin hindab intervjuus juhtimises toimunud muudatusi ja naaberriikide juhtide erinevusi. Ta toob esile Eesti juhtide kiirust ja võimet tegutseda piiratud ressursside keskel, Rootsi juhtide puhul hindab ta oskust kaasata ja võimet usaldada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mida peab Niklas Grewin Eesti juhtide suurimaks tugevuseks ja milles võiksid nad tema hinnangul rootslastelt eeskuju võtta;
- kuidas on Rootsi juhtimiskultuur Grewini sõnul muutumas ning miks võib just usaldus otsustamise kõrval saada suurimaks konkurentsieeliseks.