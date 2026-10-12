Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali

Eelmisest aastast Rimi uueks omanikuks saanud Salling Group tahab Eestis turuosa kasvatada ning rõhutab, et selleks on neil ka finantse. Mõne konkurendi omandamiseks võib tulla telefonikõne ka juba homme.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas plaanib Anders Hagh Rimi Eestis agressiivsemalt kasvatada ja millal võib laienemise nimel tulla kõne mõnele konkurendile;

miks peab Salling Groupi juht Eesti toiduhindu mõjutavaks nii tarbija eelistusi, kohaliku tootmise mahtu kui ka Rimi kuvandit kallima poena.