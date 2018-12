Investor Toomas Foto: Anti Veermaa

Ootan kergendusrallit

See on nädalavahetusest küll hea uudis, et USA ja Hiina uute trahvitollidega vahet peavad – nii võib börsidel ehk loota väikest jõulupidugi.

G20 liidrite kohtumist Argentinas jälgisin just selle ootusega, kas üldse suudetakse enam milleski kokku leppida ja mida annavad riigijuhtide kahepoolsed kohtumised.