Hiina riigipea Xi Jinping (vasakult esimene) ning USA president Donald Trumo (paremalt esimene) sõlmisid kaubandusküsimustes nii-öelda vaherahu. Foto tehtud õhtusöögil pärast Buenos Aireseses peetud G20 tippkohtumist. Foto: Reuters/Scanpix

USA ja Hiina sõlmisid vaherahu

USA teatas eile, et USA ja Hiina on kaubandussõjas kehtestanud 90päevase vaherahu, mis tähendab, et 1. jaanuaril jõustuma pidanud järjekordne tariifihoop jääb ära, kirjutab CNBC.

USA president Donald Trump ning Hiina riigipea Xi Jinping käisid eile Argentinas Buenos Aireses toimunud G20 tippkohtumise järel õhtusöögil ning arutasid kaubandusküsimusi. Teadaolevalt kestis õhtusöök enam kui kaks tundi, kohe pärast kohtumist kumbki osapool avaldust ei teinud.