Tappev igavus!

Mõni ettevõte on nii igav, et sellest on raske isegi kolumni jagu kirjutada. Ometi investorina peaks just sellistele enim tähelepanu pöörama, sest sageli on igavate hallide kivide all kõige rammusamad vähid peidus.

Naftatankerite käekäik mõjutab ka Tehys Oili hinda. Foto: EPA

Investor Tanel kirjutas mulle, et oli pärast Benjamin Grahami “Intelligentse investori” läbilugemist vaadanud oma portfelli üle ning visanud sealt välja kõrge hinna-kasumi suhte ja tulevikus saadava tootluse najal kaupleva Rootsi ettevõtte Cella Vision. Asemele plaanib Tanel hankida teise Stockholmi börsil noteeritud firma Tethys Oili, mida soovitab ka Soome börsiguru Seppo Saario.