EstateGuru annab rikastele paremad valikud

Arvasin, et ühisrahastuses on kõik investorid võrdsed, aga võta näpust!

Foto: Estateguru kodulehe kuvatõmmis

Ma olen alati tahtnud võimalikult palju oma raha ise juhtida. Selleks olen veetnud tunde aktsiaid analüüsides ning parimaid võlakirju välja valides. Ühisrahastuses investeerimise puhul pidin õppima ära täiesti teistsuguse mõtteviisi – tavapärane on investeeringud teha automaatpakkuja kaudu, mis minu ette antud kriteeriumide põhjal portfelli sobivaid laene kokku korjab. See tähendab, et kui ma olen algsed valikud teinud, siis ringleb mu raha justkui ise.