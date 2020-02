Aasta tagasi andsin nuuti ja tundub, et töötas!

Ainus järjepidevalt igal aastal Hea Tava märgise saanud platvorm on Crowdestate. Teised portaalid pole viitsinud igal aastal märgist taodelda. Foto: Ekraanitõmmis

Võta nüüd näpust, kas FinanceEstonia Ühisrahastuse Hea Tava märgi uuendamise võtsid ühisrahastusportaalid ette minu kihutustöö tulemusena või ehmatasid Envestio ja Kuetzali pettusejuhtumid niivõrd ära, aga ometi on neli ühisrahastusportaali tunnustatud 2019. aasta märgisega.

Tegelikult on muutuseid veelgi, näiteks on FinanceEstonias ühisrahastuse arenguid juhtimas Estateguru tegevjuht Mihkel Stamm, kes on välja vahetanud Fundwise’i tegevjuhi Henri Laupmaa.