Häbi, ühisrahastusportaalid!

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös valminud ühisrahastuse Hea Tavaga liitusid esimesed viis Eestis ühisrahastust pakkuvat platvormi. Ametliku kvaliteedimärgi said Bondora Capital, Crowdestate, Estateguru, Fundwise ning Investly Holding. Foto: Ardo Kaljuvee, FinanceEstonia Jaga pilti:

Portaalide endi arendatud süsteem on unarusse jäetud.

Paar aastat tagasi rõõmustasid viis Eesti ühisrahastusportaali ühiselt! Koos FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legaliga töötati välja ühisrahastuse Hea Tava, mille eesmärk oli portaalide tegevuse läbipaistvuse suurendamine. Ühelt poolt sooviti ju pehmemat reguleerimist, et riigil ei tuleks mõttesse ühisrahastuse liiga karm piitsutamine. See hirm on aga päevakorrast maas, sest tänaseks on ühisrahastuse Hea Tava 2018 märgise saanud vaid Crowdestate OÜ.