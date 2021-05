Minu portfelli kasvuraketis on küllaga potentsiaali

LHV Kindlustuse äril on potentsiaali Foto: Liis Treimann

Aasta alguses sõlmis LHV Kindlustus esimesed lepingud ning paari kuuga on viie aasta eesmärgist üle poole käes, mis annab põhjust olla positiivselt meelestatud LHV uue suuna suhtes.

Eile alustas LHV Kindlustus aktiivset sõidukitele mõeldud kindlustuste pakkumist ning teatas, et toob selle sammuga seni välisfirmade poolt hõivatud kahjukindlustusturule kodumaise alternatiivi. Samuti on käesoleval aastal alustatud juba kodukindlustuse, seadme- ja lisagarantii kindlustuse pakkumist. LHV hoogsat laienemist erinevates sektorites on ainult rõõm jälgida, kuna see jõuab ringiga LHV Grupi kasumireale, millest ka mina investorina osa saan.