Investor Toomas: ärge tehke praegust olukorda enda jaoks hullemaks

Äripäeva börsiajakirjanikud Juhan Lang, Jaan Martin Raik, Jana Saarkoppel ja Simo Sepp arutlevad praeguse turulanguse üle ja toovad välja nii enda kui Investor Toomase tegevusplaani. Foto: Andras Kralla

Investor Toomase taga seisvad börsitoimetuse ajakirjanikud räägivad viimaste päevade börsilangusest, selle põhjustest, võimalikest mõjudest ning sellest, kuidas tasub investoril praegu oma investeeringutega tegutseda investor Toomase näitel.

Investor Toomas on poole aastaga kaotanud tipust ligemale 84 000 eurot, kuid suuremaid müügiplaane ta portfelli väärtuse langusest hoolimata ei pea. Oma pika investeerimiskarjääri jooksul on ta näinud mitut langusperioode ning leiab, et praegu on targem oodata ja vaadata, mis turgudel saama hakkab.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev