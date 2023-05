Saunumi pakkumisega panin ise endale kõvasti puid alla, aga jõudsin lõpuks otsuseni

Saunumi juht Henri Lindal on lubanud investoritele, et selle aastaga muutub ettevõte kasumlikuks ning ka müügitulu mitmekordistatakse 2022. aastaga võrreldes. Foto: Andras Kralla

Siin ma nüüd olen, taas vaatamas Saunumisse investeerimise poole, olles pool aastat varem oma positsiooni täielikult maha müünud. Tagantjärele tarkusena polnud see kõige targem tegu, arvestades, et tabasin põhja, aga kas see tähendab, et peaksin nüüd taas oma koha saunalaval sisse võtma?

Veel viimaseid päevi raha kaasav Saunum tundub olevat leidnud uue hoo ning liigub kasumliku aasta suunas. Just seetõttu oli otsuse tegemine raskem kui mitme varasema rahakaasamise puhul – ühest küljest on kasvulugu tagasi, teisalt aga vastutuuled endiselt tugevad.