Munatootja kasum ahvatleb, aga ...

Munatootja IPOst võib kujuneda selle aasta Balti börside mahukaim. Foto: APF Holdings

Novembri alguses jõuab First Northile Läti munatootja APF Holdings, mille IPO tõotab tulla selle aasta üks suurimaid. Uurisin ja puurisin nende prospekti, millest vaatas positiivse üllatusena vastu kasum, aga ka mitu küsimust.

APF Holdingu aktsiaid saab kuni 30. oktoobrini märkida ning ühe väärtpaberi hind on 6,81 eurot. Saadaval on 1,03 miljonit aktsiat ehk ettevõte soovib kaasata veidi üle 7,7 miljoni euro. Pakkumist on võimalik 700 000 euro võrra suurendada. Juhul kui Infortar ühel või teisel põhjusel sel aastal börsile siiski ei jõua, on APFi IPO tõenäoliselt mahult selle aasta Balti börside suurim.