Pärast X-i omandamist pole Muski teekond tegevjuhina olnud sugugi roosiline. Reklaamijad on platvormilt põgenenud ning see on viinud tulud langusesse. Platvorm on seisnud silmitsi mitme kohtuasjaga ning vallandatud on umbkaudu 80% tööjõust. Enne Muski aega teenis Twitter 2022. aastal tulu 661 miljonit dollarit, mis on nüüdseks kukkunud 84% võrra . Lisaks on Musk ise tunnistanud, et X-i ähvardab pankrot!