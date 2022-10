Juht on kui Rooma linn, mis ei saa kunagi valmis. 9 raamatut, mis on teel abiks

Milline juht motiveerib inimesi jääma ning panustama, mitte alla andma ning lahkuma? Vastused kooruvad välja raamatutest, mida soovitavad selle kandi parimad eksperdid. Foto: Pixabay

Tullakse organisatsiooni, minnakse juhi tõttu. Nõnda räägivad tihti need, kes on lahkumisavalduse lauale pannud. Kuidas iseennast ning teisi paremini juhtida? Milline juht motiveerib inimesi jääma ning panustama, mitte alla andma ning lahkuma? Vastused kooruvad välja raamatutest, mida soovitavad selle kandi parimad eksperdid.

Semiootik ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus: „Peterson kirjutas raamatut „Tähenduse teejuhid“ 15 aastat ning selle lähtekohaks oli külma sõja reaalsus, õudusunenäod tuumasõjast. Tema süvauurimus inimloomusest muutus hüppeliselt aktuaalsemaks 24. veebruaril 2022.

Vene esipropagandist Dmitri Kisseljov küsis Ukraina sõja alguspäevil retooriliselt: „Milleks meile maailm, kui seal pole Venemaad?“

Mis on ideoloogia? Kuidas see toimib? Kuidas saab võimalikuks midagi nii õõvastavat nagu pidev valmisolek tuumasõjaks ehk kogu inimtsivilisatsiooni hävitamiseks? Ja mis paneb inimesi sooritama selliseid võikaid julmusi, millest täna jälle kuuleme? „Tähenduse teejuhid“ on kirglik kaitsekõne õhtumaisele kultuurile. Mitte selle pärast, et see oleks täiuslik, vaid selle pärast, et see on parim, mis meil on.“

Ettevõtja ja läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks: „Usaldada teist või mitte – kas pole mitte tuttav dilemma? Kui luua uusi suhteid, valida uut äripartnerit, alluvat või ülemust, ei ole üldiselt luksust oodata aastaid, et järeldusi teha. Kuidas hinnata inimeste usaldusväärsust võimalikult täpselt juba suhte alguses? Dreeke ja Stauth kirjeldavad raamatus FBI-s väljatöötatud metoodikat, mis võtab usaldamisotsuste tegemisest välja kogu müstika.

„Kuidas lugeda inimesi“ on täis ägedaid spioonilugusid, mis hoiavad lambi öökapil pikalt põlemas. Raamatust õhkab headust ja suuremeelsust, aga ka süsteemsust, kainet mõistust ning üllatavalt ohtras koguses elutervet vaadet maailmale.“

Nii need kui ka paljud teised juhtimist, samuti enesearengut, tervist ning investeerimist käsitlevad e-raamatud on Äripäeva veebipoes kuni oktoobri lõpuni kuni 50% soodsamad. Rohkem infot leiad siit.

Coach Eero Sikka: „See raamat on praktiline töövahend kõikidele juhtidele, kes tahavad seitsme küsimuse kaudu inimestele vastutuse anda ja seeläbi nende tegelikku potentsiaali avada. Coach´ina kasutan ka ise igapäevaselt mitmeid raamatus toodud küsimusi.“

Eva-Maria Kangro, PhD, psühholoog ja muutuste nõustaja: „Adam Grant on kokku pannud teaduspõhistele selgitustele toetuva tõelise juhtimisõpiku, mis aitab lugejal vaadata peeglisse ning panna oma arusaamu sammhaaval proovile.

„Järelemõtlemise kunst“ juhatab meid läbi psühholoogiliste lõksude ning annab praktilisi tööriistu neist vabanemiseks. Kirsiks tordil on 30 nõuannet, mille kallale tasub asuda igaühel, kes soovib elust maksimumi võtta.“

Reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar: „Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu. Jocko Willinki raamistik, mis keskendub vastutuse võtmisele ning probleemide lahendamisele, loob selleks parima keskkonna. Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ aitab nii ennast kui ka teisi juhina arendada, sobides ideaalselt igasse raamaturiiulisse.“

Chris Barton, Los Angeles Times: „Selles erakordselt polariseerunud maailmas ei saaks olla paremat ajastust raamatule, mis uurib, kuidas me suheldes ikka ja jälle väärtõlgendame ja ebaõnnestume. Analüüsiva, uuriva ning sügavuti mineva loojutustajana valgustab Gladwell meid põneviku mõõtmeid võtva raamatuga, mida on lihtsalt võimatu käest panna.“

Coach ja koolitaja Raimo Ülavere: „Inimesed igatsevad tagasiside järele, parimad töötajad on kõiges head, me oleme suurepärased teiste töö hindajad. Need on üksnes mõned uskumused, mida me organisatsioonides, meeskondades, kontorites, tehastes pidevalt taastoodame. Ja me eksime."

„Üheksa valet töö kohta“ näitab uuringute abil, miks tuntav osa meie igapäevastest juhtimisjuttudest on pelgalt müütilised uskumused, mis ei tugine faktidel. Autor räägib sellestki, millest peaksime tegelikult juhtimisel lähtuma. Seda muidugi juhul, kui meile lähevad inimesed, töö ja tulemus ka päriselt korda.“

Psühholoogiline nõustaja, superviisor ja coach Piret Bristol: „Dr Eva Selhub on võtnud endale ilmvõimatuna näiva ülesande – kirjutada raamat ühel ekspluateerituimal teemal. Ta sooritab ülesande märkamatu elegantsiga, avades negatiivsete emotsioonide allkihte ja stressijuhtimise senitundmatuid tahke. Ta pakub „Stressijuhtimise käsiraamatus“ praktilisi tööriistu stressimustrite uurimiseks ning nendest vabanemiseks.“

Koolitaja Kaido Pajumaa: „Kellele meist ei meeldiks olla edukas ja sellest rõõmu tunda? Paraku ei õnnestu see paljudel. Miks? Raamatu „Lõpp edasilükkamisele“ autorid on selle üle põhjalikult juurelnud ning välja töötanud põnevat psühholoogiat ja kasulikku praktikat koondava lähenemise, mida järgides leiad taas üles motivatsiooni otsustavalt tegutsema asuda, et oma eesmärgid ellu viia.”

Nii need kui ka paljud teised juhtimist, samuti enesearengut, tervist ning investeerimist käsitlevad e-raamatud on Äripäeva veebipoes kuni oktoobri lõpuni kuni 50% soodsamad. Rohkem infot leiad siit