Eesti tipp-coach'id, psühholoogid ja eksperdid soovitavad just neid raamatuid lugeda

Selleks ei pea palju pingutama, et oma elus midagi muuta. Tihti piisab sellest, kui vaadata seda pisut teise nurga alt, kinnitavad tunnustatud psühholoogid ja eksperdid. Foto: Pixabay

Et saada milleski väga heaks, eksperdiks, tuleb olla justkui kahejalgne käsn, imades endasse ahnelt kõike, mil potentsiaali luua uusi taipamisi. Psühholoogid Anni Kuusik, Tiina Saar-Veelmaa, Signe Kiisk ja Ene Raudla, coach Raimo Ülavere, läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks, Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus on just seda teinud, lugedes läbi arutul hulgal raamatuid ning sõelunud välja järgnevad, uusi taipamisi tulvil teosed.

Psühholoog ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide partner Signe Kiisk: „ Raamat „Kuulamise kunst“ võiks olla kohustuslik kirjandus igale inimesele, et mõista kuulamise tähtsust. See on rikastatud näidete, praktiliste harjutuste, katsete tulemuste ja palju muu õpetlikuga. Soovitan seda kõigile, kes tahavad teadliku ja oskusliku kuulamisega panustada emotsionaalselt tervemasse ühiskonda.“

Psühholoog ja Happyme.ee asutaja Tiina Saar-Veelmaa: „Naomi Shragai raamat on haarav ja tänapäevane vaade tööelule. Terapeudi ja organisatsiooni psühholoogina kirjeldab ta mahlakalt, kuidas neuroosid, mille tagamaad peituvad tihti meie lapsepõlves ja kulgemisloos, avalduvad just tööl. Autor jutustab oma klientide lugude kaudu, kuidas probleemsed seosed tekivad ning kuidas neist vabaneda nii, et me oleksime oma eneseteostuses psühholoogiliselt nõtked ja vabad. Selleks ei pea kaugeltki olema õppinud psühholoog ega terapeut, et tema taipamisi ja soovitusi ellu viia.“

Raamatute „Anna ja võta“ ning „Originaalsus“ autor Adam Grant: „See on käsiraamat, mida te vajate, et tulla oma elus toime kõige hullemate inimestega – ja kindlustada, et nende suhtumine teile külge ei hakka. Kui teil on mõni kohutav ülemus, klient või kolleeg, siis see raamat pakatab nõuannetest, mis on tihtipeale geniaalsed ja alati rakendatavad. Kui teie maailmas praegu tõpraid ei ole, siis võtke seda raamatut kui kindlustuspoliisi.“

Raamatu „Vaikne jõud“ autor Susan Cain: „Bob Sutton on väga arukas ja väga humoorikas ja ta teab täpselt, kuidas toime tulla selle kahetsusväärse tõsiasjaga, et iga inimese ellu satub paratamatult mõni mölakas. Raamat „Kuidas mölakatega toime tulla“ on allikas, mille poole tasub alati pöörduda, kui leiate end kokku puutumas inimestega, kes kohtlevad teid halvasti.“

Ettevõtja ja läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks: „Jeb Blount ei aja mingit käojaani! Ta on välja jätnud kogu draamast nõretava osa ning annab lugejale lihtsad tööriistad, kuidas kõige harilikumatel läbirääkimistel seista vastu teise poole survele, blufile ja manipulatsioonile. Blounti praktiline raamistik aitab läbirääkimisi juhtida, oma ettevõtte vajaduste eest seista ning sealjuures pikaaegseid kasumlikke ärisuhteid üles ehitada.“

Rohetiigri asutaja ja eestvedaja Eva Truuverk: „On palju neid, kes oskavad lihtsad asjad keeruliseks mõelda, vähe aga neid, kes suudavad keerulised protsessid lihtsaks teisendada. See ongi Bill Gatesi raamatu „Kuidas vältida kliimakatastroofi“ suurim tugevus: autor annab selged raamid, jaotades kogu inimtegevuse viide kategooriasse, mille toel kliimaprobleemi mõtestada. Üha keerulisemas ja kiiresti muutuvas maailmas on Gatesi raamat väga väärtuslik lisand diskussiooni. Tema pragmaatiline optimism on hoiak, millest tasub eeskuju võtta.“

Semiootik ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus: „Jordan Peterson – „meie aja mõjukaim avalik intellektuaal”, nagu New York Times teda nimetab – on fenomen, mida tundmata on raske mõista praeguse ajastu kultuuripsühholoogilisi süvahoovusi. Ta võib ärritada, aga teda eirata ei saa, sest tema enneolematu populaarsus räägib enese eest.

Ta ei tee sind õnnelikuks, sest see virvatuluke on väike ja kättesaamatu. Kes suudakski kasvatada nii tihked silmaklapid, et olla selles maailmas, kus on nii palju kannatust ja lagunemist, mingis suletud õnnelikkusemullis. Ta teeb elu talutavamaks, väärikamaks. Ta aitab mõtestada.“

Koolitaja ja coach Raimo Ülavere: „Raamat „Radikaalne siirus“ on minu isiklikus juhtimisraamatute edetabelis kindlalt esimese viie seas. Miks? Sest siin pole juttu keerukatest juhtimismudelitest või „ideaalse juhi“ pädevusest, küll aga juhi jaoks igapäevastest asjadest: millised on juhi kolm põhiülesannet – ehk miks ta on üldse tööle palgatud – ning tegevust, mis viivad meeskonna suurema tõenäosusega parema tulemuseni. Kui tahad, et meeskonnas toimiks avatud ja siiras tagasiside, peaksid juhina alustama iseendast.“

Kliiniline psühholoog Ene Raudla: „Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga raamatu vundamendi moodustavad adleriaanliku psühholoogia kolm lähtekohta: kõik probleemid on suhteprobleemid, inimesed võivad muutuda ja olla sellest hetkest alates õnnelikud ning küsimus pole võimes, vaid julguses, mis võib muuta inimese maailmavaadet. Oma elu muutmine saab alguse otsusest siin ja praegu. Küsimus on üksnes julguses teha järgmine samm.“

Kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik: „Texase Ülikooli professori Kristin Neffi eluterve ja mõnusa huumoriga vürtsitatud raamat enesekaastundest pakub lugemiseks viljastavat mõtteainest, uurimistulemusi ja siiralt jagatud isiklikke kogemusi. Praktilised harjutused ja juhised annavad võimaluse sõlmida iseendaga rahu, olla kannatushetkedel armastav ning leida endas tasakaal ja eneseväärikus.“