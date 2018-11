Saaremaa sild vajab selget otsust

Odava laenuraha sulguv aken sunnib oluliste infrastruktuuri investeeringute otsustega kiirustama.

Äsja avaldatud maanteeameti tellitud analüüs kinnitab, et Suure väina sillaühendus on mõnekümne aasta perspektiivis märkimisväärselt odavam kui parvlaevaühenduse ülalpidamine.

Äripäev leiab, et silla rajamiseks tuleb poliitiline otsus lõpuks ära teha ja sild valmis ehitada – olgu koostöös erakapitaliga või ilma. Kurb oleks, kui sellest saaks järjekordne suurprojekt, mis viimasel ajal Eestis epideemia mõõtmed võtnud protestiliikumiste ohvriks langeb.

Saaremaa ja mandri vahelise püsiühenduse rajamine on väga pika habemega teema. Esimesi plaane Suurde väina püsiühenduse rajamiseks tehti teadaolevalt juba 19. sajandil. Uuemal ajal algatas valitsus Saaremaa püsiühenduse kava koostamise 2006. aasta märtsis ning aasta hiljem kinnitas toonane majandusminister Juhan Parts, et valitsuse eesmärk on rajada püsiühendus aastaks 2015.