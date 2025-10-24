Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
“Eestlased ostavad meie omadest isegi oluliselt kallemaid kaatreid ja jahte. Paistab, et elab veel eelmisest ajast pärit arusaamine, et õige peen asi on ikka välismaalt,” ütleb ASi Luksusjaht tegevjuht Andres Toom.
Juba 30 aastat tehakse Kuressaare külje all Roomassaare sadama lähistel ettevõttes Luksusjaht – nagu nimi ütleb – luksuslikke jahte ja kaatreid, enamasti ekspordiks. Andres Toom on juhtinud ettevõtet pea kaks aastakümmet. Ettevõtte omanik on Rootsist pärit, aga Eestisse elama asunud Sven Lennart Alpstål. Tehases valmivad Rootsi päritolu brändide kaatri- ja jahimudelid.
Öun Drinksi asutaja Juhan Kanemägi kehastab kogukondliku elu rikastamise ideaali. Käis õppis Tallinnas ära, tuli tagasi kodukülla, lõi seal miljonikäibega ja eksportiva tootmisettevõtte, kus kasutatakse kohalikku toorainet. Peale selle ei ole ilmselt tavapärane, et üks tegevjuht loob töö kõrvalt tantsulavastusi, mille piletid viimseni ruttu maha müüakse.
Baltic Workboats (BWB) sai alguse, kui Margus Vanaselja ja Märten Vaikmaa ostsid vanade laevade remondibaasi. Aastal 1996 hakkasid nad oma ettevõttega laevadel vanu mootoreid vahetama, kus käed sai ka ise õliseks tehtud. Nüüd aitab Saaremaal laevade valmimisele kaasa ligi 200 töötajat.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.