Tagasi 26.10.25, 15:09 Olga Peresild: strateegiline efektiivsus võib muutuda kasvu piduriks Rahvusvaheliste ettevõtete Eesti juhid teavad, et kui otsustusõigus liigub liiga kaugele, kaob kohaliku turu tunnetus ja koos sellega ka tulemused, kirjutab Olga Peresild arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.

EssenceMediacomi tegevjuht Olga Peresild

Foto: Jane Sipelga

Eesti ärikeskkond on muutunud, nagu kogu maailm, järjest rahvusvahelisemaks. See on ka mõistetav: internet, uued tehnoloogiad ja globaalsed digiplatvormid lubavad pakkuda oma tooteid ja teenuseid piiridest sõltumata.

On loogiline, et kuskil peab paiknema ka kontserni juhtkond – ja paratamatult peegeldab see juhtkond eelkõige oma kultuurilist ja ärilist tunnetust. Kuid kui turu otsused tehakse Londoni, New Yorgi või Amsterdami laua taga, võib kohalik areng mainitud omapärade tõttu seiskuda ja seda isegi siis, kui meeskond on tugev, klient olemas ja potentsiaal kõrge.

Kui protsess tapab tulemuse

Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot. Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing Kultuur PowerPointi ei mahu Minu sõnavõtt on ajendatud eesmärgist hoida Eesti turgu värvikana, elavana ja meie kultuuri toetavana. Et bänneritelt vaataksid vastu meie inimeste näod ning globaalsed ettevõtted arvestaksid kohalike kultuurisümbolitega. Kutsun kohalikke juhte üles arvestama kolme põhireegliga ning seisma meie turu eest:

Kohaliku turu vajadusi tuleb kaitsta. See tähendab andmepõhist argumentatsiooni, tugevat juhtimist ja valmisolekut näidata, kuidas lokaalne lahendus loob parema tulemuse. See teeb olukorra keerulisemaks, aga olles võimeline kaitsma oma turgu, kaudselt kaitsete ka oma meeskonna ja iseenda töökoha tulevikku.

„Efektiivne“ ei pruugi tähendada „toimiv“. Standardiseeritud lahendused võivad tunduda odavamad ja kiired, kuid kui need ei too müüki ega kasvata brändi, on nende tegelik hind palju kõrgem – ning kaotatud turuosa ei pruugi enam tagasi tulla.

Kohalik kompetents vajab tuge, mitte mahasurumist. Parimad tulemused ei sünni siis, kui kohalik meeskond täidab lihtsalt globaalset plaani, vaid siis, kui nad saavad seda kohandada ja ellu viia vastavalt oma turu vajadustele. Olge rahvusvahelise haardega, võimsad ja eesrindlikud, kuid pidage lugu kohalikust kultuurist – sellega võidate meie südamed palju kiiremini. Eesti tarbijate tähelepanu on eriti väärtuslik, sest me oleme digiriik ja meie inimesed levitavad sõnumeid kiiremini ja kaugemale kui paljudes teistes riikides.

Tuletan meelde, et tasakaal on oluline. See ei ole üleskutse vastandumisele ega globaalsete brändide kritiseerimisele. Vastupidi – ma usun rahvusvaheliste kontsernide väesse. Kuid ainult siis, kui usaldatakse ka neid, kes tunnevad turgu.

Efektiivsus on vajalik, aga pikaajaline kasv sünnib turul, mitte PowerPointi slaidil. Globaalne ja kohalik ei pea olema vastandid – need on kaks jõudu, mis koos kasvatavad ettevõtte väärtust.

Kui Eesti ettevõtted tahavad kasvada, tuleb oma turu tunnetust hoida ja arendada – ka rahvusvahelises raamistikus. Just siin peitub meie konkurentsieelis. Ja selle eest tasub seista.