  OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,85
  26.10.25, 15:09

Olga Peresild: strateegiline efektiivsus võib muutuda kasvu piduriks

Rahvusvaheliste ettevõtete Eesti juhid teavad, et kui otsustusõigus liigub liiga kaugele, kaob kohaliku turu tunnetus ja koos sellega ka tulemused, kirjutab Olga Peresild arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
EssenceMediacomi tegevjuht Olga Peresild
  • EssenceMediacomi tegevjuht Olga Peresild
  • Foto: Jane Sipelga
Eesti ärikeskkond on muutunud, nagu kogu maailm, järjest rahvusvahelisemaks. See on ka mõistetav: internet, uued tehnoloogiad ja globaalsed digiplatvormid lubavad pakkuda oma tooteid ja teenuseid piiridest sõltumata.
On loogiline, et kuskil peab paiknema ka kontserni juhtkond – ja paratamatult peegeldab see juhtkond eelkõige oma kultuurilist ja ärilist tunnetust. Kuid kui turu otsused tehakse Londoni, New Yorgi või Amsterdami laua taga, võib kohalik areng mainitud omapärade tõttu seiskuda ja seda isegi siis, kui meeskond on tugev, klient olemas ja potentsiaal kõrge.
Kui protsess tapab tulemuse

Kui seda protsessi varjatud viga lihtsalt selgitada, on selle põhjuseks liigne rõhuasetus efektiivsusele. Globaalne strateegia kipub eelistama standardiseerimist: ühtlustatud protsessid, tsentraliseeritud teenused, ühine platvormimajandus ja globaalsed turunduskampaaniad.
Paberil näib efektiivsusest saadud võit kohe selge, kuid reaalsuses mitte enam. Meediaagentuurina oleme sageli näinud, kuidas liigselt standardiseeritud lahendused nõrgestavad kohalikul turul juba kanda kinnitanud brände.
Eesti klient ei ole sama, mis Saksamaal või Singapuris. Tegelikult ei moodusta ka Baltikum üht turgu, vaid kolm eripalgelist ja väga erinevat turgu. Paraku jääb neid rahvusvahelisi ettevõtteid, kes seda mõistavad, Eesti turul järjest vähemaks.
Oleme EssenceMediacomis olnud olukorras, kus meeskond ületab ootusi ja klient on rahul, kuid globaalses peakontoris vaadatakse vaid üht küsimust –kas see vastab meie protsessile? Kui ei vasta, jäetakse partner ilma ressurssidest, toest või otsustusõigusest. Ent turunduses ei piisa ainult protsessi järgimisest. Tulemust loovad inimesed, kes tunnevad oma turgu ja oskavad mõelda kohaliku ostja peaga.
Sõltuvalt tootest või teenusest võib globaalse efektiivistamise ulatus olla erinev: saab ühtlustada ostu-, saatmis- ja kättetoimetamise protsessi, juhtimist või hankeid. Ilmselt paljude brändide puhul saab ühtlustada ka klienditeeninduse. Turunduse ühtlustamine on enamiku ettevõtete puhul punane joon, millest üle minnes hakkavad tulemused kannatama.
Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot.
Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing.
Kultuur PowerPointi ei mahu
Minu sõnavõtt on ajendatud eesmärgist hoida Eesti turgu värvikana, elavana ja meie kultuuri toetavana. Et bänneritelt vaataksid vastu meie inimeste näod ning globaalsed ettevõtted arvestaksid kohalike kultuurisümbolitega.
Kutsun kohalikke juhte üles arvestama kolme põhireegliga ning seisma meie turu eest:

Artikkel jätkub pärast reklaami

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

