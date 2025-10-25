Börsinädal Wall Streetil sai rekordirohke punkti

Dow Jonesi tööstusindeks lõpetas esimest korda ajaloos üle 47 000 punkti piiri.
Foto: AFP/Scanpix
Dow Jonesi tööstusindeks kerkis 1,01% ehk üle 460 punkti, lõpetades esimest korda ajaloos 47 000 punkti piiri, täpsemalt tasemel 47 207,12 punkti. S&P 500 lisas 0,79% ja sulgus rekordilisel 6791,69 punktil, samas kui Nasdaqi liitindeks tõusis 1,15% ja lõpetas kõigi aegade kõrgeimal tasemel 23 204,87 punktil.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Balti börsidest edenes ainsana Tallinna börs, mis vedas ka koondindeksit Baltic Benchmark. Samal ajal liikusid USA aktsiad kõrgemale, kui oodatust tagasihoidlikum septembrikuu inflatsiooninäit tõi turgudele optimismi.
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.