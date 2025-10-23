Telekomi TOPi võitja: meie turunduskulu on peaaegu null, müüki teeb üks inimene

Teist korda telekomi TOPi võitnud ettevõte ei pea oma teenuse turundusse panustama – potentsiaalseid kliente teatakse niigi ja teistega pole vaja suhelda.
- Defineerime oma klienti kui turuliidrit, sest nemad tunnevad valu, mida me lahendame, ütles Tarvo Topolev.
- Foto: Marko Mumm
Kui aastas tuleb üks klient juurde, siis on väga hästi, märkis OÜ RebelRoam
kaasasutaja ning juht Tarvo Topolev IT-uudistele.
RebelRoam võitis tänavuse telekomi TOPi.
Topolev ütles, et RebelRoam pakub internetti bussidele, rongidele ja laevadele. Käibest umbes 10% tuleb Eestist, enamus aga Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Firmal on vähe kliente. “Me defineerime oma klienti kui turuliidrit. Igas riigis või regioonis on üks turuliider, näiteks bussidest Baltikumis on Lux Express meie peamine klient. Kuigi meil on ka mõned väiksemad bussifirmad siin,” sõnas Topolev.
Seega on ettevõttel turunduskulu peaaegu null. “Võtame otse klientidega ühendust, kas siis LinkedInis või e-kirja kaudu. Tihti käime ka konverentsidel ja saame seal nendega kokku,” rääkis ettevõtte juht ja lisas, et neil on firmas kümme inimest ja üks inimene tegeleb müügiga. “Natukene mina ka. Nii me vaikselt liigume hästi fokusseeritult,” sõnas Topolev.
Pikemalt saab usutlust Tarvo Topoleviga lugeda IT-uudistest.
