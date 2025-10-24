Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust

Tallinna järgmise võimuliidu otsustavad Isamaa poliitikud soovivad pärast valimiskampaaniaid, -programme ja -debatte – rääkimata poliitikas veedetud aastatest – teada saada, millised on teiste erakondade seisukohad. Näiteks, mida arvab Keskerakond eestikeelsele õppele üleminekust. Sest kuidas muidu hinnata, kas neil on kasvõi sellesama eestikeelse õppe küsimuses suurem ühisosa sotside, Reformierakonna ja Parempoolsete või juba nimetatud keskparteiga.
Isamaa võib olla siiralt kahevahel, kas luua Tallinnas võimuliit sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega või siiski Keskerakonnaga, aga ka sel juhul tundub viimase manu minemine tõenäolisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.
