Tagasi ST 22.10.25, 11:00 Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine Tehnoloogia roll kaubanduses pole kunagi olnud olulisem, sest see aitab säästa tööjõukulu, vähendada kaubakadu ning kujundada kliendikogemust keset kiireid muutusi, rääkis Hansabi tegevjuht Kristo Timberg. Tema sõnul ei seisne eduka kaupmehe valem ainult seadmetes, vaid võimes kohandada protsesse ja mõtteviisi.

Hansabi tegevjuht Kristo Timberg

Foto: Helen Purge

Efektiivsuse otsimisest on saanud kaubanduse uus normaalsus, eriti madala kasumimarginaaliga toidukaubanduses. Tööjõupuudust leevendatakse nutikate automatiseeritud lahendustega – alates elektroonilistest hinnasiltidest kuni sularaha käitlemise automaatikani. Timberg rõhutab, et tehnoloogia ei toimi iseseisva „imevahendina“, vaid peab olema osa terviklikust protsesside muutmisest. Osaliselt tähendab see ka kaupmeeste ja nende organisatsioonide võimekuse kasvatamist, sest „ainult seadmeid müües ei muutu midagi“.

Saates tuleb juttu ka ligipääsetavuse nõuetest, mille täitmisel ootab kaubandussektor senini suuremat selgust. Timberg kinnitab, et tehnoloogilised lahendused on valmis, ent arusaam rakendamise mahust ja sisust on jäänud paljuski ebaselgeks.

Kaubakadu, eriti iseteeninduskassade levikuga, on muutunud päevakajaliseks probleemiks. Saates arutatakse, millised on seadusega lubatud tehnoloogilised vahendid, mis aitavad vähendada vargusi, ilma et rikuks isikuandmete kaitset. Samuti räägitakse sellest, kuidas andmete kogumine ja analüüs, alates kliendivoogudest kuni turvasüsteemide logideni - võiks olla iga kaupmehe igapäevane tööriist, mitte kasutamata potentsiaal.

Saates sõnastab Kristo Timberg ka tänase kaupmehe edu valemi: paindlikkus, kohanemisvõime ja valmisolek pidevaks muutumiseks.