Telli Äripäev €3.99 kuu
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  26.10.25, 07:00

Tiit Vähi meenutab koostööd Tõnis Kaasikuga: ta ei olnud lihtsalt "roheline" keskkonnakaitsja

Ettevõtja ja Eesti endine peaminister Tiit Vähi meenutas saates “Tippkohtumine”, milline mees oli Eesti esimene keskkonnaminister ja saate põhikülaline Tõnis Kaasik.
Ettevõjta Tõnis Kaasik (keskel).
  • Ettevõjta Tõnis Kaasik (keskel).
  • Foto: Raul Mee
Vähi sõnul soovis ta pärast Edgar Savisaare valitsuse lagunemist spetsialistidest koosnevat uut valitsust. “Minu eesmärk oli tuua kokku võimalikult palju asjatundjaid, mitte lihtsalt poliitikuid ja kõnemehi, vaid tegutsejaid, kes tunnevad oma valdkonda,” rääkis Vähi.
Saated
  15.10.25, 15:42
Suurettevõtjat rikkust ei ahvatle. "Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib"
Tiit Vähi meenutab ühiseid hetki
Suurettevõtja ja Eesti esimene keskkonnaminister Tõnis Kaasik pole kunagi teadlikult püüelnud rikkuse poole, vaid keskendunud kirega valitud ettevõtmistesse.
Börsiuudised
  02.06.15, 11:15
Vähi müüs Molycorpi aktsiad kahjumiga
Praegu pankrotipilvede all tegutsev USA börsifirma Molycorp ostis 2011. aasta aprillis 62 miljoni eurose aktsiatehinguga Tiit Vähi suurosalusega ASi Silmet. Vähi müüs aktsiad hiljem kahjumiga maha.
Saated
  23.10.25, 15:14
Reformierakonna asutajaliige: härra Reinsalult ootaks konkreetseid ettepanekuid
Kui Isamaa juht Urmas Reinsalu rõhutab, et vabariigi valitsuse iga tegu on vale, siis Tartu ettevõtja ja kohalik poliitik Veljo Ipits küsiks vastu, millised on Reinsalu konkreetsed ettepanekud.
  • ST
Sisuturundus
  23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.

Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
Börsiuudised
  24.10.25, 22:03
Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Investor Toomas
  24.10.25, 11:53
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Uudised
  24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. "Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija"
Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust
Juhtkiri
  25.10.25, 06:00
Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust
Vjatšeslav Leedo (fotol) ja endised Saaremaa Laevakompanii juhtivtöötajad said reaalse vangistuse.
Uudised
  24.10.25, 21:02
Ringkonnakohus saatis Vjatšeslav Leedo kaheks kuuks vangi
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
Sisuturundus
  20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Ettevõjta Tõnis Kaasik (keskel).
Tiit Vähi meenutab koostööd Tõnis Kaasikuga: ta ei olnud lihtsalt “roheline” keskkonnakaitsja
Suur intervjuu Kaasikuga
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Me üldiselt saame need inimesed, keda soovime, tõdes NabuMindsi personalijuht Janno Mängli IKT aastakonverentsil.
IT-firmade TOPi esiotsa jõudnud ettevõte värbas aastaga 70 töötajat
Ettevõjta Tõnis Kaasik (keskel).
Tiit Vähi meenutab koostööd Tõnis Kaasikuga: ta ei olnud lihtsalt “roheline” keskkonnakaitsja
Suur intervjuu Kaasikuga
„Kõige suurem turundusauk Eestis ei ole eelarves. See on juhtide vaikuses,“ leiab persoonibrändi ekspert Olesija Saue.
Olesija Saue: Eesti ei jää väikseks turu pärast, vaid seetõttu, et turundame logosid, mitte inimesi
Tehisintellekti kasutatakse aktiivselt IT-sektoris, kus tööotsijate CVd on sageli väga tehnilised ja spetsiifilised.
Tööandjad võtavad värbamisel appi tehisintellekti. Sellega võidakse rikkuda seadust
Kotimaista omamärgibränd on müügil Prisma kauplustes Eestis
Soome valitsus asub ohjeldama jaekettide omamärgitooteid
Kahju võib ulatuda miljarditesse
Piltlikult öeldes võib USA turgudel varsti minna üpris vihmaseks.
Raadiohitid: ülehinnatud USA turg ja kinnisvaradebatt
„On aeg välja võtta oma moraalne kompass ning julgeda selle eest seista,“ kutsub Kristel Martis turundajaid üles.
Kristel Martis: turundaja moraalsest kompassist
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Dow Jonesi tööstusindeks lõpetas esimest korda ajaloos üle 47 000 punkti piiri.
Börsinädal Wall Streetil sai rekordirohke punkti
Dow, S&P 500 ja Nasdaq ületasid ajaloolised piirid
Kauplemisplatvormi Robinhoodi aktsia tõusis 3,7%.
Oodatust madalam inflatsioon kergitas krüptoaktsiaid
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga

Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
00:00
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
00:00
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

1
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
2
Uudised
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
3
Saated
  • 24.10.25, 14:37
Äripäev eetris: Tallinnas tuleb vist ikkagi Keskerakonna vasar
4
Saated
  • 24.10.25, 16:58
Eesti tõi Ukraina sõja tõttu oma kütusevaru kodumaale
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
5
Uudised
  • 24.10.25, 21:02
Ringkonnakohus saatis Vjatšeslav Leedo kaheks kuuks vangi
6
Börsiuudised
  • 24.10.25, 22:03
Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga

Uudised
  • 26.10.25, 07:00
Tiit Vähi meenutab koostööd Tõnis Kaasikuga: ta ei olnud lihtsalt “roheline” keskkonnakaitsja
Suur intervjuu Kaasikuga
Uudised
  • 25.10.25, 17:00
Soome valitsus asub ohjeldama jaekettide omamärgitooteid
Kahju võib ulatuda miljarditesse
Arvamused
  • 25.10.25, 16:15
Kristel Martis: turundaja moraalsest kompassist
Uudised
  • 25.10.25, 15:43
Osa Louvre’i hinnalistest ehetest viidi Prantsuse Panka
Uudised
  • 25.10.25, 15:12
IT-firmade TOPi esiotsa jõudnud ettevõte värbas aastaga 70 töötajat
Arvamused
  • 25.10.25, 12:56
Olesija Saue: Eesti ei jää väikseks turu pärast, vaid seetõttu, et turundame logosid, mitte inimesi
Uudised
  • 25.10.25, 12:00
Raadiohitid: ülehinnatud USA turg ja kinnisvaradebatt
Uudised
  • 25.10.25, 11:34
Tööandjad võtavad värbamisel appi tehisintellekti. Sellega võidakse rikkuda seadust
