Tehas avatud: Narvas hakkas tuksuma Euroopa muldmetallide süda

NPM Narva tehase avamisel lõikas linti koguni kümme inimest, kes kõik mängisid olulist rolli selle rajamises. Fotol on Narva linnapea Katri Raik, Eesti peaminister Kristen Michal, NPM korporatsiooni tegevjuht Rahim Suleman ja Euroopa Komisjoni esindaja Maive Rute.
Foto: Liis Treimann
19. septembril toimus Narvas Kanada ettevõtte Neo Performance Materials haruldaste muldmetallide püsimagnetite tehase pidulik avamine.
Äsja käivitatud NPM Narva magnetitehase tootmisjuht Aivar Virunen ja Narva linnapea Katri Raik ütlesid, et nad peavad läbirääkimisi võimalike partneritega, kes suudavad tehast odava elektriga varustada. Nende sõnul võib elektritarnija leidmine tulevikus leevendada ka Narva kütte kõrget hinda.
