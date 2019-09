Rikkad said rikkamaks. Kuhu see raha pannakse?

Innovaatorid, iduettevõtjad ja kõik muud nutikad Eesti naised-mehed – kõik, kel on säravaid äriideid –, kui te kaardid oskuslikult lauda mängite, võite leida kodumaise investori, kirjutab Äripäev juhtkirjas täna ilmuva Rikaste TOPi valguses.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva Rikaste TOPi puhul on kõigepealt oluline rõhutada, et me ei tea inimeste varandust ega rikkust – kõnealune edetabel positsioneerib inimese ettevõtlusvara suuruse.