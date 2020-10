Kriisiraha kohe ajab keema

Foto: Anti Veermaa

Inimeste, nende hulgas ka ettevõtjate õiglustunde taluvuse piiri ei maksa kriisi ajal katsetada, on ju nemad need, kelle tegevusest sõltub, kas me ka siis pinnale jääme, kui valitsuse lahinal sisse laenatud kriisiraha läbi saab.

Viimasena on meelevaldse ja küsimusi tekitava kriisiraha jagamisega vahele jäänud Maaelu Edendamise Sihtasutus ehk MES, kellele on etteheiteid nii riigikontrollil, korruptsioonikomisjonil kui ka õiguskantsleril. Sotsist riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik tahab välja selgitada, kas sihtasutus on olnud ekslik, pahatahtlik või lausrumal.