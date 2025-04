Suure kaitserahaga kaasneb ka oht – korruptsioonioht

Tuleb tunnistada, et kaitsepolitsei värske aastaraamat on üpris vähehuvitav lugemine. Mitte et niisugust teost võiks või üleüldse tohiks ilukirjanduslike liialduste jmt vürtsitada, aga varasemate aastate raamatud on sisaldanud toimetuse meelest rohkem avalikkusele uut ja harivat informatsiooni ning teemad ja tegelased paremini lahti rääkinud.