Avasin oma portfellirauad!

Telekom teeb rõõmu, nafta mitte

Portfelli üldseis on praegu selline, et üks kahest ülesjooksu positsioonist, Dermira, on läinud mu teenitud kasumi arvestuses juhtima, samas kui teine, Achaogen, jõlgub sabas. Arvestades, et Achaogeni suur sündmus peaks tulema nädal varem kui Dermiral, on mul kange kahtlus, et Achaogeni aktsia äkki ei hakkagi üles jooksma. Jälgin teda nüüd mõne päeva ja kui nii on, tulen tulema.

Naftatehinguga ei lähe päris nii, nagu plaanitud. Vahe Põhjamere Brenti ja WTI vahel on endine, ehk isegi pisut suuremaks kärisenud. Samas on naftapositsioonide lahtihoidmine üpris kallis, praeguseks on kogunenud juba ligi 20 eurot tasu. Jälle mõttekoht!

Rõõmu teeb aga Deutsche Telekomi positsioon, mis tänase Euroopa turgude positiivsuse taustal võttis kätte ja jooksis hommikul üle 2 protsendi suurusesse plussi.