Tagasi 08.12.24, 13:30 Kuidas ületada algaja juhi suurimad mured? Aastate jooksul, mil koolitaja Kristo Krumm on koolitanud algajaid juhte, jooksevad tema sõnul koolitustelt läbi sarnased mured ja väljakutsed. Peamiselt tulenevad alga juhi suurimad probleemid ja raskused vähesest kogemusest ning uute rollide omandamise keerukusest.

Koolitaja, ettevõtja ja õppejõud Kristo Krumm Foto: Raul Mee

„Näiteks suhtlemine ja kommunikatsioon, ajajuhtimine – need osutuvad sageli keeruliseks. Tihti on algajad juhid ülekoormatud erinevate ülesannetega, mis raskendab prioriteetide seadmist,“ ütles Krumm. Lisaks tuleb neil tegeleda meeskonna kaasamise ja ühtsuse loomisega, samal ajal kui konfliktide lahendamise oskused on sageli puudulikud. Ka tagasiside andmine vajab oskusi ja taktitunnet.

Krummi sõnul on algajatel juhtidel keeruline meeskondi motiveerida ja innustada. „Lõpuks mõjutab enesekindluse puudumine seda, et neil on raske teha kindlaid ja õigeid otsuseid,“ lisas ta.

Üks algaja juhi viga on spetsialisti rolli kinni jäämine – juhid kardavad delegeerida või varjavad oma väheseid juhtimisoskusi, püüdes kõik ise ära teha.

Enne juhtimisvastutuse võtmist soovitab Krumm mõelda läbi mõned olulised küsimused ja teemad:

Miks ma olen juht? Mis on minu roll? Miks just mina sobiksin juhiks?

Juht on eelkõige ja ainult oma meeskonna teenistuses.

Juhtimine tähendab kindlaid tegevusi: planeerimine, elluviimine, delegeerimine, motiveerimine, eestvedamine ja kontroll. Ükski nendest tegevustest ei tohiks tegemata jääda.

Analüüsi enda isiksust. Kas sa üldse sobid juhiks?

Tee endale täpselt selgeks, mida sinult juhina oodatakse.

Kristo Krumm annab algajatele juhtidele nõu enesekindluse tõstmiseks: