Kaerajoogitootja kahekordistas käibe, kasumisse jõutakse tuleval aastal

Türil tegutsev kaerajoogitehas Yook liigub ekspordiga tempokalt ja on vaid pooleteise aastaga jõudnud kümnele turule. Hiljuti õnnestus ettevõttel pääseda ka Soome turule ‒ see on tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul täielik ime.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.